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العرض الأول للمسرحية الموجهة للأطفال "الليقريا" يوم غد الأحد 18 نوفمبر 2018

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
العرض الأول للمسرحية الموجهة للأطفال الليقريا يوم غد الأحد 18 نوفمبر 2018
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محمد وليد الجموسي
 
ينظم قطب المسرح والفنون الركحيّة لمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، العرض الأول للمسرحية الموجهة للأطفال "الليقريا Allégria" من إنتاج شركتي فن الضفتين للإنتاج وموزاييك إيفانتس للثقافة والترفيه، وذلك يوم الأحد 18 نوفمبر 2018 انطلاقا من العاشرة والنصف صباحا بمسرح الجهات بمدينة الثقافة.

ويقوم العرض على تقديم غلال الفصول الأربعة ويكشف فوائدها وأهميتها لتغذية جسم الإنسان في شكل كوميديا موسيقية من خلال شخصيتي "أرلوكينو" و"بريقيلا" وباستعمال "الماسكوت" في شكل غلال.

و"الليقيريا" من تأليف هشام غزواني، وسينوغرافيا وإخراج حافظ خليفة، ومن كلمات وألحان سامي دربز وتمثيل كلّ من حافظ خليفة، وهشام غزواني، وكمال زهيو، وأيمن السعيداني، وشيماء طوجان ونزهة حسني. 

ويشار إلى أن تذاكر الدخول إلى المسرحية تباع بشبابيك مدينة الثقافة، علما وأن سعر التذكرة يبلغ 5 دنانير.  
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