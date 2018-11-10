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شاهد.. تفاعل فيفي عبده بالرقص مع عدوية في حفل زفاف ابنة خالد عجاج (فيديو)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:32 ص
شاهد.. تفاعل فيفي عبده بالرقص مع عدوية في حفل زفاف ابنة خالد عجاج (فيديو)
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الفجر الفني
 

حرصت الفنانة فيفي عبده، على حضور حفل زفاف مريم ابنة الفنان خالد عجاج، بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

وشهد الحفل تفاعل فيفي عبده بالرقص مع عدوية على أنغام المطرب مصطفى قمر.

شهد حفل الزفاف حضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والإعلامية بوسي شلبي والمنتج أحمد أيوب، والمطرب أمير عبد الله، والكاتبان الصحفيان حسن عبد الفتاح وأحمد حنفي، والإعلاميون تامر أمين وطارق علام وممدوح موسى.


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