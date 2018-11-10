نقابة الفلاحين ترفض قرار توريد البيض والدجاج لعدم إرباك المنظومة

أعربت النقابة التونسية للفلاحين عن استيائها ورفضها لقرار وزارة التجارة المتعلق بتوريد بيض التفقيص ودجاج اللحم ودجاج البيض وترفيع حصّة أمهات دجاج اللحم.





واعتبرت ان من شأن قرار التوريد إرباك منظومة الإنتاج بمستويات تتجاوز إحتياجات السوق المحلية.





كما اعتبرت نقابة الفلاحين، في بلاغ لها، أن هذا القرار "الأحادي الجانب والتعسّفي" سيكون له انعكاسات سلبية على مردودية القطاع نظرا لضعف الطلب في السوق المحلية والإرتفاع المتواصل لتكاليف الانتاج.





وأشارت إلى أن هذا التمشي "غير المدروس" يعدّ ضربا لكل التوافقات بين المتدخلين في القطاع وعمل اللجنة الإستشارية التي تعنى بنشاط الدواجن وإصلاح هذه المنظومة والحفاظ على ديمومتها.



