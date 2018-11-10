أيام قرطاج السينمائية 2018 : الإعلان عن جوائز المسابقة الموازية للمسابقة الرسمية

تم مساء الجمعة الإعلان عن الجوائز الموازية للمسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018.

وتم توزيع هذه الجوائز على النحو التالي:





//جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية: أسندت لفيلم "مسافرو الحرب" للمخرج جود سعيد (سوريا)

//جائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي: أسندت للفيلم المغربي "صوفيا" للمخرجة مريم بن مبارك (المغرب)

//جائزة لجنة تحكيم الاتحاد العام التونسي للشغل: أسندت للتقني أنس السعدي مركب الفيلم الوثائقي "لقشة مالدنيا" للمخرج نصر الدين السهيلي (تونس)

//جائزة السينما الواعدة: أسندت الجائزة الأولى لكلا الفيلمين "سكرة الموت" أو "Agonie" للمخرج غسان الجريبي (تونس)، وشريط "ما أجمل أن نعيش" أو "Cette Belle Vie Là" لرامي علوي (الجزائر).





وتوج الفيلم "Misfit" للمخرجة Karanja MG. Endo (كينيا) بالجائزة الثانية. وآلت الجائزة الثالثة للسينما الواعدة لفيلم "Les enfants Dar Bouidar" للمخرجة Isabelle Christiane و Kouraougo (المغرب وبوركينا فاسو).