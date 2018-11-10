إيقاف 69 شخصا خلال اليومين الماضيين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ ان وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال اليومين الماضيين من إحباط عدة عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وأوقفت 69 شخصا بينهم أجانب وحجزت زوارق وسيارات .





وأوضحت الوزارة ان الوحدات البحرية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجرجيس (ولاية مدنين) ضبطت الخميس مركب صيد بسواحل جرجيس كان على متنه 11 مجتازا اصيلي معتمديتي "بنقردان" و"جرجيس"، كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.





وأذنت النيابة العمومية لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمكان بمواصلة التحريات معهم واتخاذ ما يتعين في شانهم.





وفي ولاية صفاقس تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالجنوب من احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه القطر الايطالي بسواحل جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) والقت القبض على 28 مجتازا كانوا على متن مركب صيد.

وقد اعترفوا انهم ابحروا من سواحل "جرجيس" وقد أذنت النيابة العمومية بإحالتهم على فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بجرجيس لمواصلة التحريات معهم واتخاذ ما يتعين في شانهم.





وفي ولاية نابل، ضبطت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل ،الاربعاء، ثلاث سيارات كان على متن احداها زورق مطاطي مجهز بمحركين بحريين ويركبها 14 شخصا من بينهم امرأة وطفل من ذوي الجنسية الافريقية. وبالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا انطلاقا من سواحل الجهة.





وفي سواحل مدينة "لبنة" (ولاية نابل) ألقت نفس الدوريات القبض على 14 مجتازا آخرين يحملون الجنسية التونسية و كانوا يعتزمون المشاركة في عملية الاجتياز المشار اليها.





وقد اذنت النيابة العمومية بحجز السيارات والزورق واحالة جميع المجتازين وعددهم 28 شخصا على فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقليبية لمزيد التحري معهم واتخاذ ما يتعين في شانهم.





وفي ولاية سوسة، أحبطت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بسوسة،الاربعاء ،عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل "المعمورة" والقت القبض على شخصين اثنين كانا على متن زورقين مطاطيين مجهزة بمحركات مائية وكانا بصدد التحضير لتنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه القطر الايطالي، كما تبين ان المعنيين مفتش عنهما من اجل تورطهما في قضية عدلية.





وتم الاحتفاظ بهما وحجز الزورقين المطاطيين واتخاذ الاجراءات القانونية في شانهما.



