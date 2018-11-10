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رئيس الجمهورية يهنئ الترجي الرياضي التونسي بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:37 ص
رئيس الجمهورية يهنئ الترجي الرياضي التونسي بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا
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محمد وليد الجموسي
 
توجّه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء  الجمعة، بالتهاني إلى كل لاعبي فريق الترجي الرّياضي التّونسي وطاقمه الفنّي والإداري وجماهيره العريضة، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم إثر المباراة البطولية التي جمعته بنادي الأهلي المصري بالملعب الأولمبي برادس.

وعبّر رئيس الجمهورية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، لرئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب عن بالغ تقديره للمجهودات التي بذلها الفريق ومثابرته وإصراره على حصد التتويجات، وإعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والإقليمية والدوليّة.  
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