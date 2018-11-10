رئيس الجمهورية يهنئ الترجي الرياضي التونسي بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا

توجّه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء الجمعة، بالتهاني إلى كل لاعبي فريق الترجي الرّياضي التّونسي وطاقمه الفنّي والإداري وجماهيره العريضة، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم إثر المباراة البطولية التي جمعته بنادي الأهلي المصري بالملعب الأولمبي برادس.



