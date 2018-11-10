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شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:27 ص
شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)
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مروى الجلاصي
 
بمجرد أن أطلق الحكم الأثيوبي صافرته معلنا عن تتويج الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا لسنة 2018، إنهمر المدرب معين الشعباني بالبكاء و لم يتمالك نفسه عندما نزلت دموع الفرحة من عينيه.

الشعباني الذي ظهر عليه التأثر من سعادته البالغة إثر نيل اللقب القاري، كان قد أكد بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إتمام مراسم التتويج، أكد بأن مشوار الترجي بالبطولة الإفريقية لم يكن سهلا.

و يشار إلى أن الترجي كان قد انهزم ببرج العرب بنتيجة 3ء1 أمام الأهلي المصري، ثم تمكن من الظفر باللقب الإفريقي بعد أن فاز في رادس بنتيجة 3 أهداف نظيفة.
شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)
شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)
شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)
شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)
شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)
شاهد.. بكاء مدرب الترجي عقب الفوز على الأهلي (فيديو و صور)
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