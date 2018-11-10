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بعد خسارة اللقب الإفريقي.. كارتيرون يفشل في معادلة إنجاز الجوهري وأوسكار فولون

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:25 ص
بعد خسارة اللقب الإفريقي.. كارتيرون يفشل في معادلة إنجاز الجوهري وأوسكار فولون
الاهلي
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علاء خليف
 

فشل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي في قيادة المارد الأحمر للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وذلك بعدما خسر أمام فريق الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نهائي البطولة.

 

وأضاع "كارتيرون" فرصة ذهبية لمعادلة إنجاز الثنائي المصري محمود الجوهري والارجنتيني فولون، والمتمثل في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين.

 

الراحل محمود الجوهري والذي حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1982 مع الأهلي على حساب اشانتي كوتوكو الغاني، ثم توج باللقب مرة أخري مع الزمالك عام 1993 أمام نفس الفريق.

 

أما المدرب الأرجنتيني "اوسكار فولون"، توج باللقب القاري مع أسيك الإيفوارى عام 1998، ثم حصد اللقب مرة ثانية مع الرجاء المغربي فى عام 1999.

 

وكان كارتيرون قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2015 مع مازيمبي، وكان في حالة تتويجه باللقب اليوم مع الأهلي كان سيسجل اسمه ضمن قائمة العظماء الذين حصدوا اللقب القاري مع ناديين مختلفيين.

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