محمد يوسف: "يبقى الأهلي سيد القارة بفارق كبير عن الترجي" (فيديو)

قدم محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، التهنئة لفريق الترجي التونسي، لإحرازه بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريقة بثلاثية في المباراة التي أفيمت بينهما في إياب نهائي البطولة.





وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه كان لابد أن يؤدي مباراة جيدة، ولكن الأجواء التي سحبت المباراة الأولى في مصر، والإعتداء الذي حدث لحافلة اللأعبين قد أثرت على الأداء، بالإضافة إلى قرارات الإتحاد الإفريقي التي وصفها بـ"السريعة" بإيقاف اللأعب المغربي وليد أزارو.





و قد أكد يوسف، أن خسارة الأهلي للقب الإفريقي ليسة نهاية المطاف، قائلا:"يبقى الأهلي كبير افريقيا، وفارق كبير بينه وبين باقي الفرق".



