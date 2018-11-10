إيهاب المباركي: " التتويج لم يكن هينا و أسعدنا الجماهير التي أسعدتنا" (فيديو)
السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:10 صمروى الجلاصي
أكد لاعب الترجي الرياضي التونسي إيهاب المباركي عقب انتهاء اللقاء، بأن المباراة لم تكن السهلة و التتويج لم يكن هينا، حيث أن الفريق تعب كثيرا حتى يتمكن من نيل التتويج.
و أشاد المباركي بجمهور 'الأحمر و الأصفر'، الذي أكد بأنهم أسعدوا اللاعبين بمساندتهم لآخر دقيقة من زمن اللقاء، مما جعل اللاعبين أكثر عزيمة بدورهم على إسعاد الجماهير.
و يشار إلى أن الترجي كان قد انهزم ببرج العرب بنتيجة 3-1 أمام الأهلي المصري، ثم تمكن من الظفر باللقب الإفريقي بعد أن فاز في رادس بنتيجة 3 أهداف نظيفة.