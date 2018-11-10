ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إيهاب المباركي: " التتويج لم يكن هينا و أسعدنا الجماهير التي أسعدتنا" (فيديو)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:10 ص
إيهاب المباركي: التتويج لم يكن هينا و أسعدنا الجماهير التي أسعدتنا (فيديو)
طباعة
مروى الجلاصي
 
أكد لاعب الترجي الرياضي التونسي إيهاب المباركي عقب انتهاء اللقاء، بأن المباراة لم تكن السهلة و التتويج لم يكن هينا، حيث أن الفريق تعب كثيرا حتى يتمكن من نيل التتويج.

و أشاد المباركي بجمهور 'الأحمر و الأصفر'، الذي أكد بأنهم أسعدوا اللاعبين بمساندتهم لآخر دقيقة من زمن اللقاء، مما جعل اللاعبين أكثر عزيمة بدورهم على إسعاد الجماهير.

و يشار إلى أن الترجي كان قد انهزم ببرج العرب بنتيجة 3-1 أمام الأهلي المصري، ثم تمكن من الظفر باللقب الإفريقي بعد أن فاز في رادس بنتيجة 3 أهداف نظيفة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
14:45
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 5:30:00 AM