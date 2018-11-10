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بعد تتويج الترجي بدوري الأبطال .. تعرف على موعد مباراة السوبر الإفريقي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:15 ص
بعد تتويج الترجي بدوري الأبطال .. تعرف على موعد مباراة السوبر الإفريقي
الترجي
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أحمد عصام
 

 

نجح نادي الترجي التونسي في الفوز بلقب بطولة نادي الأهلي المصري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وينتظر الفريق التونسي في مباراة السوبر الأفريقي، الفائز من مباراة الرجاء المغربي وفريق فيتا كلوب الكونجولي، حيث سيلتقي الفريقان في نهائي بطولة الكونفدرالية.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأفريقي يوم 28 ديسمبر علي ملعب رادس بتونس، حيث تلعب مباراة السوبر علي أرض الفائز ببطولة دوري الأبطال.

 

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