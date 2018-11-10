غيلان الشعلالي: "كل الجماهير التونسية ساندت الترجي و المباراة كان ثأرية" (فيديو)

عبر اللاعب غيلان الشعلالي عن سعادته الغامرة بنيل الترجي التونسي لقب دوري أبطال إفريقيا لسنة 2018، معتبرا أن اللقاء كان ثأريا بعد الظلم الذي تعرض له النادي بمباراة الذهاب، كما ورد على لسانه.





و لمح الشعلالي إلى المهمة التي لم تكن سهلة على 'شيخ الأندية التونسية' الذي كان مطالبا بتسجيل هدفين على الأقل، مشيرا في الآن ذاته إلى أن جمهور 'الأحمر و الأصفر' كان أكبر دافع و حافز للفريق من أجل نيل هذا اللقب.





و في نفس الإطار، أكد غيلان الشعلاني على أن كل التونسيين بمختلف إنتماءاتهم الرياضية قاموا بمساندة الترجي بالنهائي الإفريقي، متمنيا بأن يتواصل تكاتف الجماهير التونسية مع كل الفرق التي تمثل تونس على المستوى القاري و الدولي.





و يشار إلى أن الترجي كان قد انهزم ببرج العرب بنتيجة 3-1 أمام الأهلي المصري، ثم تمكن من الظفر باللقب الإفريقي بعد أن فاز في رادس بنتيجة 3 أهداف نظيفة.



