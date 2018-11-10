ابنة سمير غانم تثير جدلا بظهورها محجبة في السعودية (صورة)





أثارت ابنة الفنان الكوميدي، سمير غانم، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها الأخير في السعودية، وهي مرتدية للحجاب.





وشاركت الممثلة إيمي سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" صورة تجمعها وعددا من أصدقائها في المملكة العربية السعودية، وهي تضع غطاء على رأسها، وعلقت معها الصورة: "أفضل صحبة في جدة".





يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم تتواجد في السعودية مع زوجها الفنان حسن الرداد، بسبب استضافته في لقاء مفتوح مع الجمهور السعودي في معرض "IGN" للحديث حول أعماله الفنية.







