أبرزهم رئيس الفيفا.. "الفجر" ترصد ضيوف نهائي افريقيا بين الترجي والأهلي (صور)
السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:27 صمروى الجلاصي
رصدت عدسة "الفجر" حضور العديد من الشخصيات الهامة، في اللقاء الذي جمع الترجي والتونسي والأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا، والتي أنتهت بحصول شيخ الأندية التونسية على اللقب.
وجاءت أسماء الحاضرين، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، مجدولين الشارني وزيرة الرياضة التونسية، أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، حمدي المدب رئيس نادي الترجي، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان أستفاد الترجي بعامل الهدف الذي أحرزه في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.