شاهد.. لحظة تتويج "الترجي" بلقب دوري أبطال أفريقيا (فيديو و صور)

رصدت عدسة "الفجر" لحظة تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه على النادي الأهلي المصري بثلاقة اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على ستاد رادس ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتظهر اللقطات التي إلتقطاتها الفجر، السعادة البالغة على وجوه لاعبي شيخ الأندية التونسية، وإحتفالهم برفع اللقب الثالثت لهم، والذي يتزامن مع مئوية الفريق.



