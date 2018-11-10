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شاهد.. لاعبو "الترجي" يحملون رئيس النادي على الأكتاف فرحًا بالكأس الإفريقية (فيديو)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:47 ص
شاهد.. لاعبو الترجي يحملون رئيس النادي على الأكتاف فرحًا بالكأس الإفريقية (فيديو)
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مروى الجلاصي
 
إحتفال لاعبي شيخ الأندية التونسية الترجي، بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، ووذلك بعد فوزه على النادي الأهلي المصري بثلاقة اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على ستاد رادس ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رصدت "الفجر" لحظة إحتفال اللأعبين مع الجماهير، في ظل حالة من السعادة البالغة، وكذلك قيام لاعبي الفريق برفع رئيس النادي "حمدي المدب" على أكتافهم فخرًا بتحقيقهم اللقب الذي غاب عن الفريق لـ 7 سنوات.

واستفاد الترجي بعامل الهدف الذي أحرزه في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي
إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

شاهد.. لاعبو "الترجي" يحملون رئيس النادي على الأكتاف فرحًا بالكأس الإفريقية (فيديو)
شاهد.. لاعبو "الترجي" يحملون رئيس النادي على الأكتاف فرحًا بالكأس الإفريقية (فيديو)
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