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تعرف على مشوار الترجي في مونديال الأندية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:54 ص
تعرف على مشوار الترجي في مونديال الأندية
الترجي
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محمد الصو
 

نجح النادي الترجي التونسي، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب رادس بتونس.

 

وتوج أبناء باب سويقة باللقب الثالث في تاريخهم بعد الفوز بمجموع اللقائين برباعیة مقابل ثلاثة أهداف، ليتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم للأندية والتي ستقام بالإمارات بداية ديسمبر المقبل.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" مشوار الترجي في مونديال الأندية من خلال التقرير الآتي:

 

يبدأ الترجي مشواره بالبطولة العالمية من دور الربع النهائي، نظرًا لإعفاء بطل القارة الإفريقية من الدور التمهيدي.

 

ويلتقي الترجي يوم 15 ديسمبر المقبل الفائز من العين الإماراتي بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، وتيم ويلينجتون النيوزلندي بطل قارة أوقيانوسيا.

 

وإذا نجح الترجي في عبور الدور الربع النهائي سيلتقي مع بطل كوبا ليبيرتادوريس، والذي يتنافس على شرفه بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين.

 

ويلتقي ريفير بليت مواطنه بوكا جونيورز، مساء اليوم في ذهاب نهائي كأس الليبراتادوريس، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري.

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