مقترح بتكوين لجنة لمراجعة لائحة المصري البورسعيدي

يسود اتجاه داخل المصري البورسعيدي بتكوين لجنة من 50 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي من الحكماء وممن يتمعون بالخبرة بهدف تعديل اللائحة الخاصة بالنادي مما يحقق المصلحة العامة.

وأفاد مقدمو الاقتراح أن اللجنة سوف تستعين بلوائح الأندية الكبرى ولا سيما فيما يخص بنود شروط العضوية وشروط التقدم للترشح على أن يتم طرح اللائحة الجديدة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية القادمة والمقرر لها فى نهاية ديسمبر القادم.