بالشماريخ.. إحتفالات في شوارع "المرسى" التونسية بفوز الترجي ببطولة أفريقيا (فيديو)

شهدت شوارع مدينة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، قبل قليل، تجمهر المئات من أحباء الترجي، إحتفالا بفوز شيخ الأندية التونسية بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك في اللقاء الذي جمع الترجي والأهلي المصري.





وظل المشاركين في الإحتفالية يرددون العديد من الهتافات الخاصة بالفريق، والتي تفاعلت معها سيارات المواطنين في الشوارع حيث ظلت تطلق الكلاكسات، فيما تم رفع العلم التونسي وعلم الترجي.





و كان الترجي قد استفاد بعامل الهدف الذي أحرزه في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.



