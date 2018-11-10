آخرهم "كارتيرون".. لعنة "جوزيه" تواصل مُطاردة خواجات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مانويل جوزيه هو المدرب الأجنبي الوحيد الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، كما أنه أكثر المدربين تتويجًا باللقب القاري مع الفريق وفاز به 4 مرات أعوام 2001، -2005، 2006، 2008، ولكنه منذ أن رحل عن تدريب الأهلي لم يستطع أي مدرب أجنبي آخر الفوز باللقب الإفريقي، بينما فاز المدربون المصريون باللقب مرتين بعد رحيله.

وتولى 4 مدربين أجانب تدريب الأهلي بعد رحيل مانويل جوزيه لم ينجح أحدهما في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأسباب مختلفة سواء بالفشل في الوصول لنهائي البطولة والخروج مبكرًا أو الرحيل قبل المشاركة في البطولة القارية، بينما استطاع المصريين حصد اللقب مرتين منذ رحيل الخواجة البرتغالي، الأولي عام 2012 بقيادة حسام البدري، والثانية عام 2013 بقيادة محمد يوسف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الأهلي عقب رحيل مانويل جوزيه ولم يحالفهم الحظ في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا:-

1- جاريدو:

تولى الاسباني خوان كارلوس جاريدو تدريب الأهلي عام 2014 ولم يستطع حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، ولكنه نجح في تحقيق إنجاز تاريخي مع الأهلي بالتتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الافريقية لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء، وتاريخ الأندية المصرية عمومًا.

2- بيسيرو:

تولى البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريب الأهلي في اكتوبر عام 2015 عقب إقالة فتحي مبروك بعد خروج الفريق من بطولة الكونفيدرالية، ولكن لم يسعفه الوقت للمشاركة مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث رحل بعد اشهر قليلة بسبب تلقيه عرض مغري لتدريب فريق بورتو البرتغالي.

3- مارتن يول:

فشل الهولندي مارتن يول الذي تولي تدريب الاهلي عام 2016 في تخطي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ، وودع الفريق البطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، ليتم الاطاحة بالمدرب الهولندي خارج القلعة الحمراء.

4- باتريس كارتيرون:

تولى تدريب الأهلي في يونيو الماضي خلفًا لـ"حسام البدري" وقدم نتائج جيدة رفقة المارد الأحمر واستطاع أن يصعد به للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن لعنة "جوزيه" أصابته في النهاية وخسر لقب بطولة دوري الأبطال أمام الترجي التونسي بعدما تفوق الأخير بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للنهائي القاري.