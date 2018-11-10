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حظك اليوم برج الثور السبت 10 نوفمبر 2018

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
حظك اليوم برج الثور السبت 10 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
في العمل، قد تكون أنت السبب في الخلافات، فلا تطلب الكثير من نفسك ومن زملائك، وعندئذ سوف يصبح ممكنًا أن تتقدم بشكل أفضل. الوضع ليس أحسن حالاً بالمنزل، فأنت تدور للخلف سريعًا معاديًا الآخرين. جد سلامك الداخلي واقض وقتًا أكثر مع شريك حياتك وأصدقائك. التوتر يصيبك بالمرض؛ يجب أن تأكل بطريقة صحية وأن تمارس شيء من الرياضة لبناء ثقتك وإراحتك. 
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