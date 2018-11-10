ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نكشف حقيقة تغريدة المستشار تركي آل الشيخ بعد مباراة الأهلي والترجي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
نكشف حقيقة تغريدة المستشار تركي آل الشيخ بعد مباراة الأهلي والترجي
تركي آل الشيخ
طباعة
الفجر الرياضي
 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب هزيمة الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن تلك التغريدة المتداولة هي عبارة عن تصريحات مزورة على لسان المستشار تركي آل الشيخ، ولا توجد عبر حسابه الرسمي الموثق عبر "تويتر".


وجاء في التغريدة المزورة للمستشار تركي آل الشيخ، أن أحد الأشخاص قام بالاتصال به، وطلب منه استقدام مدرب أجنبي للفريق الأحمر بدلا من الفرنسي كارتيرون.

نكشف حقيقة تغريدة المستشار تركي آل الشيخ بعد مباراة الأهلي والترجي
المزيد عن: هزيمة الاهلي في نهائي إفريقيا هزيمة الاهلي رياضة تركي ال الشيخ الهلي والترجي الاهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
14:45
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 4:10:01 AM