نكشف حقيقة تغريدة المستشار تركي آل الشيخ بعد مباراة الأهلي والترجي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب هزيمة الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الفجر الرياضي" أن تلك التغريدة المتداولة هي عبارة عن تصريحات مزورة على لسان المستشار تركي آل الشيخ، ولا توجد عبر حسابه الرسمي الموثق عبر "تويتر".





وجاء في التغريدة المزورة للمستشار تركي آل الشيخ، أن أحد الأشخاص قام بالاتصال به، وطلب منه استقدام مدرب أجنبي للفريق الأحمر بدلا من الفرنسي كارتيرون.