بسبب "الجنس".. مقتل سيدة على يد زوجها "المدمن" في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، عن تفاصيل حادث مقتل سيدة على يد زوجها "المدمن"، وذلك بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب رفض الزوجة معاشرة زوجها، ليطعنها الأخير بالسكين فجر الثلاثاء الماضي، لتسقط جثة هامدة، بعدما طعنت لأكثر من 5 مرات في أماكن متفرقة بالجسد، خاصة في الرقبة والصدر، وبعد قصة زواج استمرات 8 سنوات وأنجبت خلالها الضحية طفلين.





وبحسب ما أشارت إليه التحريات، فإن الضحية كانت حاصلة على ليسانس آداب، وتزوجت من زوجها المتهم في هذه القضية، بعد فترة خطوبة وتعارف، وكانت الحياة هادئة في بداية الزواج، ولكن سرعان ما بدأت الخلافات تظهر بينهما في السنوات الماضية.





وبسبب المخدرات، زادت المشاكل بشكل كبير، وكانت الضحية على خلاف دائم مع زوجها من أجل إقناعه بترك تلك الإدمان والمخدرات، وهو ما جعله أكثر من مرة تتعرض للإهانة والضرب، ولكن بحسب ما تؤكده صديقاتها فإن الضحية كانت “ست غلبانة وعاوزة تربي عليها”.





وتم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.



