لأول مرة .. الأهلي يخسر نهائيين متتاليين في البطولات القارية

خسر فريق الأهلي المصري لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعدما تفوق بطل تونس بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة القارية.

وفشل الأهلي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويح بلقب دوري أبطال إفريقيا، في حصد اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في تاريخه.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات من 12 مشاركة في المباراة النهائية للبطولة، كانت أعوام 1983، 2007، 2017، 2018.

وتعتبر هذه المرة الأولي في تاريخ الأهلي الذي يخسر فيها نهائيين متتاليين في البطولات القارية، وذلك بعدما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، ثم كرر فشله في التتويج باللقب القاري في الموسم الحالي.

وطوال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية لم يخسر الاهلي نهائيين متتاليين في البطولات القارية قبل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، فعندما خسر الأحمر لقب دوري الأبطال 1983 عوضه بالتتويج بلقب كأس الكؤوس الافريقية في العام التالي.

وعندما خسر لقب دوري أبطال افريقيا 2007 عاد وحصد اللقب في النسخة التالية عام 2008.

ولكن عندما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا 2017 لم يستطع المارد الأحمر أن يحصد لقب البطولة في النسخة الحالية، وكان لبطل تونس رأيًا مختلفًا وخطف "الأميرة السمراء" من الأهلي.