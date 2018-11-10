ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل القبض على شبكة دعارة في الدقهلية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
تفاصيل القبض على شبكة دعارة في الدقهلية
شبكة دعارة - صورة أرشيفية
طباعة
الفجر
 
ضبطت مباحث قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، عامل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة جمصة، أكدتها التحريات السرية بإدارة "أحمد.ع.ا" 50 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بقرية كفر البرامون بمركز المنصورة، شقة بمدينة جمصة، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل أجر مادي، وتسهيل واستقطاب النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة نظير أجر مادي.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة، ضبطت حملة أمنية، برئاسة العقيد خالد بدران، مأمور قسم شرطة جمصة، والرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، كل من: "بسمة.م.ع" 20 عامًا، ومقيمة بعزبة جاد في بلقاس، حال ممارستها الدعارة مع "السيد.ر.م" 49 عامًا، صاحب شركة دعاية وإعلان بالمنصورة، و"منى.م.ع" 24 عامًا، عاملة، ومقيمة بالجرايدة في كفر الشيخ، حال ممارستها الجنس مع "إبراهيم.ع.ا" 57 عامًا، عامل عادي، ومقيم في سندوب بدائرة قسم أول المنصورة.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الدعارة مقابل أجر مادي قدره 300 جنيه، يتقاسمه المتهم الأول مع الساقطتين، وعثر بحوزتهم على مبلغ  مالي قدره 1550 جنيه، و5 أجهزة محمول، ومخدر جنسي، وأقراص ومنشطات جنسية، وعثر مع الأول على 10 تذاكر هيروين.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

المزيد عن: محافظة الدقهلية علاقة جنسية عاجل شبكة دعارة جمصة الدقهلية اخبار مصر اليوم+ اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
14:45
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 2:40:01 AM