تفاصيل القبض على شبكة دعارة في الدقهلية

ضبطت مباحث قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، عامل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب.





تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة جمصة، أكدتها التحريات السرية بإدارة "أحمد.ع.ا" 50 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بقرية كفر البرامون بمركز المنصورة، شقة بمدينة جمصة، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل أجر مادي، وتسهيل واستقطاب النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة نظير أجر مادي.





وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة، ضبطت حملة أمنية، برئاسة العقيد خالد بدران، مأمور قسم شرطة جمصة، والرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، كل من: "بسمة.م.ع" 20 عامًا، ومقيمة بعزبة جاد في بلقاس، حال ممارستها الدعارة مع "السيد.ر.م" 49 عامًا، صاحب شركة دعاية وإعلان بالمنصورة، و"منى.م.ع" 24 عامًا، عاملة، ومقيمة بالجرايدة في كفر الشيخ، حال ممارستها الجنس مع "إبراهيم.ع.ا" 57 عامًا، عامل عادي، ومقيم في سندوب بدائرة قسم أول المنصورة.





وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الدعارة مقابل أجر مادي قدره 300 جنيه، يتقاسمه المتهم الأول مع الساقطتين، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 1550 جنيه، و5 أجهزة محمول، ومخدر جنسي، وأقراص ومنشطات جنسية، وعثر مع الأول على 10 تذاكر هيروين.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.



