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9 نوفمبر "نحس" على الأهلي ضد الأندية التونسية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
9 نوفمبر نحس على الأهلي ضد الأندية التونسية
الاهلي والترجي
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أحمد عصام
 

خسر النادي الأهلي المصري، ضد منافسه نادي الترجي التونسي، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ونجح الترجي في تكرار عقدة يوم 9 نوفمبر مرة أخرى وحسم اللقب الأفريقي في اليوم الأسود بالنسبة للنادي الأهلي المصري، خاصة بعد خسارة اللقب مرتين في ذلك اليوم.

 

وحقق النجم الساحلي التونسي الفوز باللقب يوم 9 نوفمبر في عام 2007 ضد الأهلي، بعد الفوز في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

 

وسيخوض الفريق المصري دوري أبطال أفريقيا في النسخة القادمة من الدور ال32، حيث سينتظر الفائز من ناديي جيما كينيما الأثيوبي وأساس تيليكوم الجيبوتي من دور ال64.

 

فيما أعلن الإتحاد الإفريقي أن الفائز بهذا النسخة سوف يشارك مباشرة من دور المجموعات، ولن يشارك في دور ال32 من البطولة.


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