إبراهيم سعيد: كارتيرون ضعيف فنيا.. وأكثر من لاعب لا يستحق ارتداء قميص الأهلي

حمل إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق الجهاز الفني لفريق الأهلي مسؤولية ضياع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي

وكتب سعيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏مبروك لنادي الترجي التونسي فوز مستحق بطوله أفريقيا ولاعبي الاهلي لا يستحقوا الفوز لا يوجد روح في الملعب وأكثر من لاعب لا يستحقوا اللعب للاهلي مع جهاز فني ضعيف بقياده كارتيرون".

يذكر أن الترجي نجح في الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليتوج الفريق التونسي ببطولة دوري الأبطال الأفريقي لهذا العام.