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تصريح ناري من وليد أزارو بعد خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
تصريح ناري من وليد أزارو بعد خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا
وليد أزارو
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علي نبوي
 

هاجم الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصحافة والإعلام المصرية، عقب خسارة المارد الأحمر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

 

وكتب مهاجم الأهلي عبر حسابه الشخصي بإنستجرام: "مبروك للصحافة والإعلام المصري تحقيق المبتغى.. أتقوا الله في نفسك يا مصريين".

 

يأتي حديث وليد أزارو في إشارة منه عقب أحداث إيقافه عن مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، متهمًا الإعلام المصري بتسريب مقطع يوضح تعمد وتحايل أزارو في قطع قميصه في مباراة الذهاب التي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مُقابل هدف.

 

ونجح فريق الترجي التونسي في التتويج ببطولة إفريقيا بعد أن حقق الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد رادس، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحرز أهداف اللقاء للفريق التونسي سعد بقير في الدقيقتين 45 و 54، واختتم أنيس البدري ثلاثية الفريق التونسي في الدقيقة من عمر 86 اللقاء.

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