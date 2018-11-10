حالة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا بعد ضياع اللقب الإفريقي

تسود حالة من الحزن على جماهير النادي الأهلي في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد خسارة اللقب الأفريقي ضد الترجي التونسي حيثُ فاز الأحمر في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر في الإياب بثلاثية نظيفة على ملعب رادس الشهير.

ويقول بعض المغردين عبر موقع التواصل "تويتر" أن اللاعبين غابت عنهم روح الفانلة الحمراء ولم يلعبوا بقوة مثلما لعب نجوم الترجي في مباراة الإياب ولم يشكلوا حتى خطورة على مرمى بن شريفية.

ومن المنتظر أن يطير الترجي التونسي الذي حققه لقبه الأفريقي الغالي على حساب الأهلي، إلى الإمارات في الشهر المقبل لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2018.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج، عبر حسابه على تويتر: "لا تحتاج في أي نهائي الا ان يرزقك الله بلاعب لدية روح المقاتل سعد بكير، ألف مبروك لبطل افريقيا الجديد الترجي التونسي ومبروك الفوز الثلاثي، وهاردلك للنادي الاهلي المصري".

وتابع مغرد آخر: "خسارة نهائى واحد شئ مؤلم ما بالك بخسارة نهائيين متتالين! الاهلى غاب عن المباراة ذهنياً قبل اى شئ صفر تحضير نفسى لم ياتى اليوم، ومرة أخرى أكثر ما يؤذى الاهلى هو استقبال هدف فى أرضه، فى أفريقيا اعتقد الحماس والرغبة فى الفوز تؤثر أكثر من الامور الفنية وغيرها".

وقال مغرد آخر يدعى عمر: "لعيبا مش عارفه تحافظ ع الكورة و تمريرات عشوائية، كان نفسي نكسب بس قدر الله و ما شاء فعل، وبرده هنفضل ورا الاهلي و هفضل افتخر اني اهلاوية و في النهاية الكورة مكسب و خسارة".

وربط أحد رواد السوشيال ميديا بين خسارة الأهلي والمنتخب قائلًا: "مصر بتخسر نهائى افريقيا بعدها الاهلى يخسر نهائى الابطال بعدها الليفر يخسر نهائى التشامبيونز بعدها الاهلى يخسر نهائى افريقيا".

وأضاف آخر: "الخطيب يتحمل كل المسئوليه الماتش الاول مكنش ماتش كوره الماتش التانى احنا عملنا شوط اول احسن من مورينيو، الشوط التانى يتحمله كارتيرون بس حط نفسك مكانه وقلى هتعمل ايه بلاعيبه الى معاك دول يعنى كان مفرود يلعب مين وملعبوش ".