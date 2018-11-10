خالد بيبو: قميص الأهلي كبير على بعض اللاعبين الحاليين

صرح خالد بيبو نجم الأهلي السابق عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لحساب الترجي التونسي بأن قميص الفريق كبير على عدد من اللاعبين.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الأهلي لم يلعب بغرض الفوز وتراجعه على مستوى الهجوم أثر عليه بالسلب".

واختتم: "كارتيرون لم يجهز اللاعبين بالشكل الأمثل وقميص الأهلي كبير على بعض اللاعبين".