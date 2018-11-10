متعب بعد خسارة اللقب الإفريقي: "زمان كنا بنشوف لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب"
السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:11 صهاني عصام
انتقد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق ، لاعبي الأحمر في مباراة الترجي التونسي اليوم الجمعة بعد خسارة البطولة.
وقال متعب "في فرق في نوعية لاعيبة .. كنا زمان بنشوف
لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب".
وتابع: "بطولة دوري ابطال افريقيا هي الأسهل للأهلي
ضاعت".
وشدد على أن الجهاز الفني لم يدير اللقاء بشكل سليم وكانت
هناك أخطاء بالجملة ولاعبي الفريق كانوا خارج نطاق الخدمة.
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