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متعب بعد خسارة اللقب الإفريقي: "زمان كنا بنشوف لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:11 ص
متعب بعد خسارة اللقب الإفريقي: زمان كنا بنشوف لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب
عماد متعب
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هاني عصام
 

انتقد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق ، لاعبي الأحمر في مباراة الترجي التونسي اليوم الجمعة بعد خسارة البطولة.

 

وقال متعب "في فرق في نوعية لاعيبة .. كنا زمان بنشوف لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب".

 

وتابع: "بطولة دوري ابطال افريقيا هي الأسهل للأهلي ضاعت".

 

وشدد على أن الجهاز الفني لم يدير اللقاء بشكل سليم وكانت هناك أخطاء بالجملة ولاعبي الفريق كانوا خارج نطاق الخدمة.

 

المزيد عن: عماد متعب رياضة الاهلي والترجي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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