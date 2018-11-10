متعب بعد خسارة اللقب الإفريقي: "زمان كنا بنشوف لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب"

انتقد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق ، لاعبي الأحمر في مباراة الترجي التونسي اليوم الجمعة بعد خسارة البطولة.

وقال متعب "في فرق في نوعية لاعيبة .. كنا زمان بنشوف لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب".

وتابع: "بطولة دوري ابطال افريقيا هي الأسهل للأهلي ضاعت".

وشدد على أن الجهاز الفني لم يدير اللقاء بشكل سليم وكانت هناك أخطاء بالجملة ولاعبي الفريق كانوا خارج نطاق الخدمة.