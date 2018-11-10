بماذا علقت لطيفة التونسية على هزيمة الأهلي أمام الترجي ؟

حرصت المطربة لطيفة التونسية على تهنئة نادي الترجي التونسي، بعد إحرازه بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على النادي الأهلي بـ٣ أهداف نظيفة.





ونشرت "لطيفة" فيديو للاحتفالات بالفوز، عبر حسابها بموقع التدوينات المصغر "تويتر"، وكتبت: "‏‏‏‏ألف مبروك للترجى الرياضى التونسي كأس دوري إبطال إفريقيا".







