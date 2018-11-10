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بماذا علقت لطيفة التونسية على هزيمة الأهلي أمام الترجي ؟

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:59 ص
بماذا علقت لطيفة التونسية على هزيمة الأهلي أمام الترجي ؟
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شيماء عطية
 

حرصت المطربة لطيفة التونسية على تهنئة نادي الترجي التونسي، بعد إحرازه بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على النادي الأهلي بـ٣ أهداف نظيفة.


ونشرت "لطيفة" فيديو للاحتفالات بالفوز، عبر حسابها بموقع التدوينات المصغر "تويتر"، وكتبت: "‏‏‏‏ألف مبروك للترجى الرياضى التونسي كأس دوري إبطال إفريقيا". 



بماذا علقت لطيفة التونسية على هزيمة الأهلي أمام الترجي ؟
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