شاب يشعل النيران في جسد والده بعد ضبطه بتذاكر "هيروين" بالفيوم

قرر شاب عشرينى أن يسير فى طريق الهلاك والضمار الذى اختارة هو لنفسه ولم يوافق ابوية على تلك الطريق، لم تفلح معه جميع النصائح من اهلة وأقرانه وجيرانه، وبالرغم من خروجه في وقت قصير من محبسه بقضية مخدرات قضي بسببها عدة أشهر خلف القضبان، إلا أنه قرر أن يعود مرة أخرى للقضبان، لكن بجريمة تعد من أبشع جرائم "الشاذة" وهي أن يشعل الابن النيران في جسد والده.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حمدي الواحي مأمور قسم الفيوم أول، يفيد بإشعال "أ.خ" 25 عامًا، عاطل، النيران في جسد والده، داخل منزله بمنطقة دار الرماد.



وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، عن أن مشادة وقعت بين المجني عليه وابنه، على خلفية ضبط الأخيروبحيازته كمية من مخدر" الهيروين"، وعندما عنفه والده، سكب عليه الابن جركن "بنزين" وأشعل فيه النيران وفر هاربًا، وعندما حاول أحد المارة التدخل اشتعلت فيه النيران، ونقل الإسعاف الأب إلى مستشفى الفيوم العام، مصابًا في حالة سيئة.



وتكثف أجهزة البحث الجنائي في المحافظة، جهودها، للقبض على المتهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم لتتولى التحقيق.

