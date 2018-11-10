خالد بيومي يفاجئ جمهور الأهلي بتصريح ناري

أشاد خالد بيومي النحلل الرياضي بقنوات bein sport، بمستوى فريق الترجي بمباراة الليلة أمام الأهلي المصري في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال بيومي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏"مبرووك للترجي يستحق ولأسف الأهلي كفريق يحتاج ألي أعاده نظر في كل شي".

وأضاف" ‏الأهلي في تاريخه لم يلعب مباراه ولم يصل للمرمي الأهلي في تاريخه لم يخسر بثلاثيه بره أو جوا في مباراه نهائيه الأهلي في تاريخه لم يكن بالمستوي ده ومعدل المس باص الأهلي في تاريخه لم يلعلب كوره البالون الا لانه فقير هجوميا وفنيا".