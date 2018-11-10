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جمال بيومي: استثمارات العرب داخل بلادهم لا تتعدى الـ80 مليار دولار

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
جمال بيومي: استثمارات العرب داخل بلادهم لا تتعدى الـ80 مليار دولار
السفير جمال بيومي - أمين عام اتفاقية الشراكة الأوروبية
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داليا الحسين
 
أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتفاقية الشراكة الأوروبية، ضرورة دعم الصندوق المصري للتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن رأس مال الصندوق ضعيف جدًا.

وأضاف "بيومي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء dmc، والمذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن من أسباب معوقات الصادرات المصرية إلى أفريقيا "النقل والمواصلات".

وأشار إلى أن العلاقات التجارية البينية بين العرب وأفريقيا لا تتطور؛ بسبب عدم تصنيع جزء كبير من احتياجاتهم، مضيفًا أن العرب يستثمرون ألف و800 مليار دولار، بينما استثماراتهم في بلدانهم لا تتخطى 80 مليار دولار".

وتابع: "قدرة العالم العربي على استيعاب الأموال والاستثمار ليست كبيرة، ولذلك العرب يستثمرون خارجيا أكثر من استثماراتهم بدولهم".
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