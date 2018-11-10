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رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: "الانتخابات شيك أوي وملحمة"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: الانتخابات شيك أوي وملحمة
سعد بدير - رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد
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داليا الحسين
 
علق سعد بدير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، على الانتخابات التي شهدها الحزب ووصفها بـ"الملحمة".

وقال "بدير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إنه يحضر لأول مرة انتخابات الهيئة العليا للحزب، "بصراحة حاجة شيك أوي ومحترمة جدا".

وأضاف: "ما حدث في حزب الوفد اليوم تقول إن الحزب عائد للعمل بقوة على الأرض".


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