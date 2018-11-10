رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: "الانتخابات شيك أوي وملحمة"



وقال "بدير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إنه يحضر لأول مرة انتخابات الهيئة العليا للحزب، "بصراحة حاجة شيك أوي ومحترمة جدا".



وأضاف: "ما حدث في حزب الوفد اليوم تقول إن الحزب عائد للعمل بقوة على الأرض".









علق سعد بدير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، على الانتخابات التي شهدها الحزب ووصفها بـ"الملحمة".