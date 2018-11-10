رئيس المجلس التصديري: نحتاج لإنشاء مناطق لوجستية كأفرع للمنتجات المصرية

قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية،إن حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا لا يتعدى 3% من إجمالي وارداتهم.



وأكد خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، الجمعة، أنه يجب وضع خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا بحيث يكون لنا 10% من حجم استيراد السوق الأفريقي في 2030.



وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إلى أنه لا توجد "مراكب تصدير" تتجه مباشرة من مصر لأفريقيا، مشددًا على ضرورة إنشاء مناطق لوجستية كأفرع للمنتجات المصرية.

