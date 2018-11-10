"مهران": انتخابات حزب الوفد كانت مهرجان شعرنا فيه بالسعادة والنزاهة

قال أحمد مهران، عضو لجنة حقوق الإنسان في حزب الوفد، إن انتخابات الحزب تعكس وتوضح المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وكيف يمارس الحزب النزاهة والديمقراطية.



وأضاف "مهران" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين" أن الانتخابات كانت مهرجانًا فالوفد حزب عريق قادر على خلق روح الوطنية والديمقراطية.



وأشار إلى أن الانتخابات تمتاز بالوضوح والشفافية، مؤكدا أن مشاركة 4500 عضوًا من أعضاء الحزب يؤكد فخر الأعضاء بالحزب.

