ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات "الوفد" دليل على الصحوة داخل الحزب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات الوفد دليل على الصحوة داخل الحزب
البرلمان - ارشيفية
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الفعالة والإقبال غير المسبوق في انتخابات الوفد دليل على الصحوة داخل الحزب.

وقال "عطية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إن حزب الوفد يشهد صحوة ديمقراطية جديدة، لافتا إلى أن نتيجة الحزب ستظهر 5 فجرًا.

وأضاف النائب "عطية" أن أي شخص سيفوز في انتخابات الوفد سيكون لصالح الحزب والعمل لصالح مصر والحياة السياسية.
المزيد عن: مصر حزب الوفد البرلمان اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
14:45
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 12:50:03 AM