محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات "الوفد" دليل على الصحوة داخل الحزب

قال النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الفعالة والإقبال غير المسبوق في انتخابات الوفد دليل على الصحوة داخل الحزب.



وقال "عطية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إن حزب الوفد يشهد صحوة ديمقراطية جديدة، لافتا إلى أن نتيجة الحزب ستظهر 5 فجرًا.



وأضاف النائب "عطية" أن أي شخص سيفوز في انتخابات الوفد سيكون لصالح الحزب والعمل لصالح مصر والحياة السياسية.

