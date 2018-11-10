نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بإقالة كارتيرون
السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:05 صعلاء خليف
طالب رضا عبد العال نجم منتخب مصر إدارة الأهلي بإقالة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.
وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر
:"أسوأ شئ فعله كارتيرون البدء بميدو جابر ومروان محسن وعدم خطف هدف والحفاظ عليه".
وأضاف :"لم يعرف الأهلي التعامل مع مباراة بقيمة الترجي
وكارتيرون يتحمل الخسارة".
وتابع :"كارتيرون لا يقود الأهلي ومحمد يوسف هو القائد".
واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً: "أطالب إدارة الأهلي
بإقالة كارتيرون لأنه أضاع شخصية الأهلي".
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