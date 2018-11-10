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نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بإقالة كارتيرون

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بإقالة كارتيرون
كارتيرون
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علاء خليف
 

طالب رضا عبد العال نجم منتخب مصر إدارة الأهلي بإقالة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

 

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"أسوأ شئ فعله كارتيرون البدء بميدو جابر ومروان محسن وعدم خطف هدف والحفاظ عليه".

 

وأضاف :"لم يعرف الأهلي التعامل مع مباراة بقيمة الترجي وكارتيرون يتحمل الخسارة".

 

وتابع :"كارتيرون لا يقود الأهلي ومحمد يوسف هو القائد".

 

واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً: "أطالب إدارة الأهلي بإقالة كارتيرون لأنه أضاع شخصية الأهلي".

 

المزيد عن: كارتيرون رياضة رضا عبد العال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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