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عبد المحسن سلامة: تعديل قانون نقابة الصحفيين لا يجرى في الخفاء

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
عبد المحسن سلامة: تعديل قانون نقابة الصحفيين لا يجرى في الخفاء
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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هدى عبدالرازق
 
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مصر تخوض حرب شرسة ضد الإرهاب، والإعلام عليه دور في مساعدة الدولة في الخروج من تلك الفترة الحرجة.

وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "لقمة عيش" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة يجب أن تعمل على إتاحة المعلومات لضبط الأداء الإعلامي، وحتى لا تنتشر الشائعات، معلنًا أنه سيتم افتتاح أهم مركز لتدريب ولتأهيل الصحفيين في مصر خلال أسبوعين بحد أقصى.

وعن تعديل قانون نقابة الصحفيين، أكد أن القانون لا يجرى تعديله في الخفاء، موضحا أن هناك أفكار يتم دراستها جيدًا، منوهًا بأنه ليس هناك إصرار على صدور القانون قبل أو بعد الانتخابات ولكن الأهم صدوره بشكل يرضي الصحفيين، وسيطرح للحوار المجتمعي داخل النقابة.
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