رضا عبد العال: إدارة الأهلي والقيعي والمنيسي مسئولون عن هزيمة الأهلي

حمل رضا عبد العال نجم منتخب مصر إدارة الأهلي وكلا من عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا من الترجي التونسي.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"يجب عدم ظلم اللاعبين وتحميلهم الخسارة لأنهم يلعبون في الفريق منذ سنوات".

وأضاف :"لو برشلونة كان مكان الأهلي اليوم كان سيخسر اللقاء".

وتابع :"حكم المباراة كان رائعاً خصوصاً أنه لم يحتسب ركلة جزاء الترحي".

واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"مجلس إدارة الأهلي يتحمل الخسارة بالإضافة إلى عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي بسبب خلقهما لحالة الشحن في الشارع المصري".