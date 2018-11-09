صدى - السعودية | ميدغلف للتأمين: 16 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بالرياض

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كشفت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف ” ، اليوم الجمعة، عن توافر عدد 16 وظيفة إدارية للسعوديين والسعوديات، على مسمى ” مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من أمس الخميس ومستمر حتى 7 فبراير القادم، وأن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

المصدر: صحيفة صدى