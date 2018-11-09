أنيس البدري يتوج هدّافا لدوري أبطال أفريقيا





نجح نادي الترجي التونسي في الفوز بلقب بطولة نادي الأهلي المصري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتصدر اللاعب التونسي أنيس البدري قائمة ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف، مبتعدا عن أقرب المنافسين بهدف وحيد





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" قائمة ترتيب هدافي البطولة الأفريقية.





1- أنيس البدري (8 أهداف)





2- حميد احداد (7 أهداف)





3- بين مالاونجو (7 أهداف)





4- لازاروس كامبولي (6 أهداف)





5- وليد أزارو (6 أهداف)





6- وليد سليمان (6 أهداف)



