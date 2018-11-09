صدى - السعودية | الملحقية الثقافية تطالب الطلاب بإخلاء المساكن بعد حرائق لوس أنجلوس

تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

طالبت الملحقية الثقافية السعودي في أمريكا، الطلاب بتوخي الحيطة والحذر والإسراع في إخلاء المساكن التي صدر أمر بإخلائها، جراء حرائق لوس أنجلوس.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نظراً لنشوب حرائق في مدينتي ماليبو وكالاباسيس غرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تقدر بـ18000 فدان حتى الآن، وما تسببه هذه الحرائق من خطورة، فإننا نأمل من جميع الطلاب توخي الحيطة والحذر والإسراع في إخلاء المساكن التي صدر فيها أمر بإخلائها واتباع كافة تعليمات السلامة ” .

ووضعت أرقامًا للإستفسارات والتواصل مع القنصلية العامة بلوس أنجلوس، وهي:

القنصلية 310-479-6000

الطوارئ 310-279-0243

310-895-6642

أو قسم شؤون الرعايا في السفارة رئيسي 202-342-3800

في غير أوقات الدوام الرسمي:

202-746-3555

202-746-2888

0666-746-202

9777-746-202

طوارئ الملحقية:

571-379-6080

المصدر: صحيفة صدى