رئيس اتحاد الكرة التونسي: الترجي استحق البطولة والأهلي كان بعيدا عن مستواه

أشاد حمدي المؤدب رئيس الجامعة التونسية بإلتزام جماهير الترجي في مباراة الأهلي مساء اليوم الجمعة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتابع المؤدب في تصريحات تليفزيونية "مباراة الترجي خرجت بسلام وبدون أي مشكلة وجماهير الترجي التزمت على مدار الـ90 دقيقة".





وواصل: "لاعبو الترجي استحقوا البطولة والأهلي كان بعيد تمامًا عن مستواه"





وتابع "التنظيم كان قمة في الروعة ولم تواجه بعثة الأهلي أي مشكلة منذ وصولهم إلى تونس".



