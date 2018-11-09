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مشاهير عن خسارة الأهلي للقب أفريقيا: فاز من يستحق.. وكارتيرون السبب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:30 م
مشاهير عن خسارة الأهلي للقب أفريقيا: فاز من يستحق.. وكارتيرون السبب
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دنيا عادل
 
ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء مباراة الأهلي والترجي التونسي بخسارة الفريق المصري خلال نهائي كأس أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز ردود الأفعال حول المباراة وذلك خلال السطور التالية.

تستاهل التلاتة
قال الفنان أحمد السعدني معلقًا على مباراة الأهلي والترجي: "‏تقفل ومرتدات علي صلاح محسن غير كده تستاهل التلاته وارجع علي فرنسا حسبي الله و نعم الوكيل".

خسارة مستحقة
وقال الفنان أمير عيد: "‏مشفتش في حياتي كميه الباصات مقطوعه بالشكل ده ومفيش حتي هجمه واحده للنادي الاهلي مباراه سيئه و خساره مستحقه".

الأهلي لم يقدم أوراق اعتماد البطولة
وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي الترجي قائلًا: "‏مبروك للترجي بطولة أفريقيا. استحق الفوز. الأهلي لم يقدم اليوم أوراق اعتماد البطولة.. لا فرص ضائعة. ولا تهديد للمرمى التونسي. فضلا عن سلبية نصف الفريق في الهدف الأول وكذلك أخطاء الثاني والثالث. لم يلمع لاعب من الأهلي بمن فيهم الشناوي".

فاز من يستحق
وقال محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، "فاز من يستحق مبروك للترجي اللقب الثالث الأفريقي في عام المئوية .نادينا الحبيب الاهلي نحتاج وقفة للعودة أفضل سواء على المستوي الإداري أو الفني والقادم أفضل إن شاء الله".

كارتيرون سبب ضياع البطولة
فيما علق الإعلامي إبراهيم فايق، وقال: "هاردلك للأهلي وجماهيره.. بطولة يسأل عن ضياعها كارتيرون أولا بتشكيل خاطيء من البداية وبطريقة لعب مطموسة الهوية وبقراءة سيئة وتبديلات متأخرة.. ثانيا لاعبي الأهلي جميعا بلا استثناء.. ثالثا اتحاد كرة ضعيف سمح للاتحاد التونسي من خلال الكاف ان يمارس ضغوطا غريبة على الاهلي وتركه دون دعم".

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