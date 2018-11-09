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"سعد بقير" الأفضل في النهائي الافريقي و"كارتيرون" الأسوء بلا منازع

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:36 م
سعد بقير الأفضل في النهائي الافريقي وكارتيرون الأسوء بلا منازع
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أحمد عصام
 

نجح نادي الترجي التونسي في الفوز بلقب بطولة نادي الأهلي المصري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد اللاعب الشاب سعد بقير هو بطل المباراة النهائية، بعد تسجيله الهدفين الأول والثاني في اللقاء، وتقديمه أداء مميز خلال المباراة، حيث لم يلعب في المباريات السابقة مع الترجي التونسي بشكل أساسي.

ويصبح كارتيرون المدير الفني لنادي الأهلي المصري هو الأسواء في النهائي، بسبب إدارته للقاء بشكل سئ للغاية، وان الأهلي لم يهاجم طوال اللقاء.

وان التغييرات في المباراة كانت مفاجأة للجميع، لمشاركته اللاعب الشاب كريم نيدفيد الذي لا يلعب بشكل أساسي مع الفريق، وأيضا البدء بمروان محسن علي حساب صلاح محسن.

وسيحصل الترجي على مبلغ قيمته 2.5 مليون دولار، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار، وسوف يحصد الفريقين الخاسرين في الدور نصف النهائي علي مبلغ 800 ألف دولار.

المزيد عن: كارتيرون سعد بقير الترجي والأهلي الترجي بطل أفريقيا الترجي الأهلي
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