وائل جمعة يصدم الأهلي بعد تتويج الترجي بدوري الأبطال

أكد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق أن الترجي التونسي فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق بعد الأداء المميز لهم أمام الأهلي.

وتغلب الترجي على الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بنهائي البطولة ليتوج بالبطولة.

وتابع جمعة: "الأهلي خسر بسبب تخاذل مسئوليه والاتحاد المصري لكرة القدم والذين لم يحافظوا على حقوق النادي أمام بيانات الكاف".

وواصل: "الأهلي كان بعيد تمامًا عن مستواه خلال مواجهة اليوم ولاعبيه لم يقدموا المستوى المأمول".