بعد تأهل الترجي.. تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم 2018

نجح نادي الترجي التونسي في التأهل لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من (12 - 22) ديسمبر المقبل.





وحصل الترجي على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز على الأهلي في النهائي بمجموع المباراتين (4-3).





وحسمت الأندية تأهلها لكأس العالم وهي:





- ريال مدريد "بطل أوروبا"

- العين "بطل الدوري الإماراتي"

- جوادالاخارا المكسيكي بطل كونكاكاف

- تيم ويلنجتون الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"

- الترجي "بطل أفريقيا"





ويلتقى العين الإماراتي المحترف في صفوفه حسين الشحات مع وويلينجتون النيوزيلندي الفائز بلقب دورى أبطال أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، والفائز من المباراة سيواجه بطل أفريقيا في الدور الثاني يوم 15 من الشهر نفسه.





كما يلتقي ريال مدريد بطل أوروبا يوم 19 ديسمبر مع الفائز من مباراة بطل آسيا وجوادالاخارا المكسيكي التي ستقام في 15 ديسمبر، كما ينتظر بطل أمريكا الجنوبية الفائز من لقاء بطل أفريقيا ضد العين أو ويلينجتون في نصف النهائي الآخر.